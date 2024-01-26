Кузнецов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Алексей

Кузнецов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1981

Дочь: Гапоненко Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
30.01.1985

Дочь: Щербина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
09.01.1992

Сын: Кузнецов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Тамара Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close