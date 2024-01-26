Кузнецов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1981
Дочь: Гапоненко Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
30.01.1985
Дочь: Щербина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
09.01.1992
Сын: Кузнецов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно