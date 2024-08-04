Фельк Христиан Христианович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Фельк Иоханн Кристиан
Мать: Фельк Анна Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фельк Лидия Христиановна
Мать ребёнка: Фельк Доротея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фельк Доротея
Рождение ребёнка
1901
Сын: Фельк Христиан Христианович
Мать ребёнка: Фельк Доротея
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фельк Отилия Христиановна
Мать ребёнка: Фельк Доротея
Смерть
Неизвестно