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Фельк Христиан Христианович

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Фельк Иоханн Кристиан

Мать: Фельк Анна Мария

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фельк Лидия Христиановна

Мать ребёнка: Фельк Доротея

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фельк Доротея

Рождение ребёнка
1901

Сын: Фельк Христиан Христианович

Мать ребёнка: Фельк Доротея

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фельк Отилия Христиановна

Мать ребёнка: Фельк Доротея

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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