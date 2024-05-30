Фельк Доротея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фельк Лидия Христиановна
Отец ребёнка: Фельк Христиан Христианович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Фельк Христиан Христианович
Отец ребёнка: Фельк Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фельк Отилия Христиановна
Отец ребёнка: Фельк Христиан Христианович
Смерть
Неизвестно