Фельк Доротея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельк Доротея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фельк Лидия Христиановна

Отец ребёнка: Фельк Христиан Христианович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Фельк Христиан Христианович

Отец ребёнка: Фельк Христиан Христианович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фельк Отилия Христиановна

Отец ребёнка: Фельк Христиан Христианович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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