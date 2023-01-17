Белотелова (Сякина) Марья Петровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти29.05.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Сякина ?
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1882
Рождение ребёнка
19.12.1882
Дочь: Клюкина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Белотелов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Белотелов Василий Яковлевич
Смерть
29.05.1906
Причина смерти: Водянка