Белотелова (Сякина) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белотелова (Сякина) Марья Петровна

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Место рождения

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

29.05.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сякина ?

Мать: не указана

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.01.1882

Муж: Белотелов Василий Яковлевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1882

Дочь: Клюкина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Белотелов Василий Яковлевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Белотелов Василий Яковлевич

Смерть
29.05.1906
Причина смерти: Водянка
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