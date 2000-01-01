Клюкина (Белотелов) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Белотелов) Анастасия Васильевна

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

19.12.1882

Дата смерти

До 1909

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1882

Отец: Белотелов Василий Яковлевич

Мать: Белотелова Марья Петровна

с. Селитьба
Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Клюкин Артем Иванович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
06.11.1904

Сын: Клюкин Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
14.06.1906

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
До 1909
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