Клюкина (Белотелов) Анастасия Васильевна
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения19.12.1882
Дата смертиДо 1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1882
с. Селитьба
Бракосочетание
23.01.1904
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
06.11.1904
Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
14.06.1906
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Клюкин Артем Иванович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
До 1909