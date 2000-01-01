Терентий Яковлевич
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1738
Дата смерти14.03.1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1738
Отец: Яков Васильевич
Мать: Екатерина Леонтьевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агриппина Терентьевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ирина Терентьевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Похороны
14.03.1792
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
14.03.1792
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя