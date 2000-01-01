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Терентий Яковлевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1738

Дата смерти

14.03.1792

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Яков Васильевич

Мать: Екатерина Леонтьевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агриппина Терентьевна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ирина Терентьевна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Похороны
14.03.1792
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
14.03.1792
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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