Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1741

Сын: Назар Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1743

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1749

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1751

Сын: Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1779
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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