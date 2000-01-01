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Андрей Яковлевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1744

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Жена

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Яков Васильевич

Мать: Екатерина Леонтьевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1779
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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