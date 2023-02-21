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Агриппина Терентьевна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1738 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Терентий Яковлевич

Мать: Татьяна Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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