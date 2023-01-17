Веретенников Павел Родионович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1849
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
17.09.1878 ст.
Сын: Веретенников Михаил Павлович
Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
05.02.1885 ст.
Сын: Веретенников Федор Павлович
Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
29.01.1888 ст.
Сын: Веретенников Василий Павлович
Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Веретенников Иван Павлович
Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.
Сын: Веретенников Никанор Павлович
Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно