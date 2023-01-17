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Веретенников Павел Родионович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

После 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1849

Отец: Веретенников Родион Феоктистович

Мать: Веретенникова Марфа Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.09.1878 ст.

Сын: Веретенников Михаил Павлович

Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.02.1885 ст.

Сын: Веретенников Федор Павлович

Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.01.1888 ст.

Сын: Веретенников Василий Павлович

Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Веретенников Иван Павлович

Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.

Сын: Веретенников Никанор Павлович

Мать ребёнка: Веретенникова Анастасия Семеновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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