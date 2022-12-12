Веретенникова Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

04.06.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.09.1878 ст.

Сын: Веретенников Михаил Павлович

Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.02.1885 ст.

Сын: Веретенников Федор Павлович

Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.01.1888 ст.

Сын: Веретенников Василий Павлович

Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Веретенников Иван Павлович

Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.

Сын: Веретенников Никанор Павлович

Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Павел Родионович

Смерть
04.06.1912 ст.
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