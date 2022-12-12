Веретенникова Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти04.06.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович
Рождение ребёнка
17.09.1878 ст.
Сын: Веретенников Михаил Павлович
Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович
Рождение ребёнка
05.02.1885 ст.
Сын: Веретенников Федор Павлович
Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович
Рождение ребёнка
29.01.1888 ст.
Сын: Веретенников Василий Павлович
Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Веретенников Иван Павлович
Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.
Сын: Веретенников Никанор Павлович
Отец ребёнка: Веретенников Павел Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1912 ст.