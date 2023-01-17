Веретенникова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
1846
Сын: Веретенников Лаврентий Родионович
Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Родионовна
Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович
Рождение ребёнка
После 1849
Сын: Веретенников Тимофей Родионович
Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович
Рождение ребёнка
После 1849
Сын: Веретенников Павел Родионович
Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович
Смерть
Неизвестно