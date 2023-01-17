Веретенникова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1844

Муж: Веретенников Родион Феоктистович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Веретенников Лаврентий Родионович

Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Родионовна

Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1849

Сын: Веретенников Тимофей Родионович

Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1849

Сын: Веретенников Павел Родионович

Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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