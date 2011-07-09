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Готовцев Иван
Готовцев Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.2011
Пол
Мужской
Отец
Готовцев Александр
1979 г.р.
Мать
Готовцева наталья
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2011
Отец:
Готовцев Александр
Мать:
Готовцева наталья
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