Готовцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готовцев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2011

Отец: Готовцев Александр

Мать: Готовцева наталья

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