Готовцева наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готовцева наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1981

Отец: Сотников Степан Гаврилович

Мать: Архипова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
24.03.2003

Дочь: Архипова Анастасия

Отец ребёнка: Готовцев Александр

Рождение ребёнка
05.12.2008

Сын: Готовцев Андрей

Отец ребёнка: Готовцев Александр

Рождение ребёнка
09.07.2011

Сын: Готовцев Иван

Отец ребёнка: Готовцев Александр

Рождение ребёнка
12.09.2013

Сын: Готовцев Степан

Отец ребёнка: Готовцев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Готовцев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Готовцев Александр

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