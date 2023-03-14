Готовцева наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1981
Рождение ребёнка
24.03.2003
Дочь: Архипова Анастасия
Отец ребёнка: Готовцев Александр
Рождение ребёнка
05.12.2008
Сын: Готовцев Андрей
Отец ребёнка: Готовцев Александр
Рождение ребёнка
09.07.2011
Сын: Готовцев Иван
Отец ребёнка: Готовцев Александр
Рождение ребёнка
12.09.2013
Сын: Готовцев Степан
Отец ребёнка: Готовцев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Готовцев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Готовцев Александр