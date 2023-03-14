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Готовцев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1979

Отец: Готовцев Андрей

Мать: Готовцева Анна

Рождение ребёнка
24.03.2003

Дочь: Архипова Анастасия

Мать ребёнка: Готовцева наталья

Рождение ребёнка
05.12.2008

Сын: Готовцев Андрей

Мать ребёнка: Готовцева наталья

Рождение ребёнка
09.07.2011

Сын: Готовцев Иван

Мать ребёнка: Готовцева наталья

Рождение ребёнка
12.09.2013

Сын: Готовцев Степан

Мать ребёнка: Готовцева наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Готовцева наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Готовцева наталья

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