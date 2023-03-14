Готовцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1979
Отец: Готовцев Андрей
Мать: Готовцева Анна
Рождение ребёнка
24.03.2003
Дочь: Архипова Анастасия
Мать ребёнка: Готовцева наталья
Рождение ребёнка
05.12.2008
Сын: Готовцев Андрей
Мать ребёнка: Готовцева наталья
Рождение ребёнка
09.07.2011
Сын: Готовцев Иван
Мать ребёнка: Готовцева наталья
Рождение ребёнка
12.09.2013
Сын: Готовцев Степан
Мать ребёнка: Готовцева наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Готовцева наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Готовцева наталья