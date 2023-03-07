Кузина (Носова) Павла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Носова) Павла Александровна

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Место рождения

Волково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.05.1914 ст.

Муж: Кузин Павел Киприанович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
29.09.1916 ст.

Сын: Кузин Иван Павлович

Отец ребёнка: Кузин Павел Киприанович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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