Кузина (Носова) Павла Александровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1914 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
29.09.1916 ст.
Сын: Кузин Иван Павлович
Отец ребёнка: Кузин Павел Киприанович
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно