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Кузин Павел Киприанович

Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.09.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1886 ст.

Отец: Кузин Киприан Васильевич

Мать: Кузина Евдокия Яковлевна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1913 ст.

Жена: Кузина Мария Кузьминична

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Оба первым браком.
Бракосочетание
23.05.1914 ст.

Жена: Кузина Павла Александровна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Военная служба
1915
Состоит на действительной военной службе.
Рождение ребёнка
29.09.1916 ст.

Сын: Кузин Иван Павлович

Мать ребёнка: Кузина Павла Александровна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.09.1918

Сын: Кузин Николай Павлович

Мать ребёнка: Кузина Павла Александровна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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