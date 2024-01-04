Кузин Павел Киприанович
Место рождения
Дата рождения17.09.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1886 ст.
Отец: Кузин Киприан Васильевич
Мать: Кузина Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
23.01.1913 ст.
Жена: Кузина Мария Кузьминична
Оба первым браком.
Бракосочетание
23.05.1914 ст.
Жених - вторым браком.
Военная служба
1915
Состоит на действительной военной службе.
Рождение ребёнка
29.09.1916 ст.
Сын: Кузин Иван Павлович
Мать ребёнка: Кузина Павла Александровна
Рождение ребёнка
04.09.1918
Мать ребёнка: Кузина Павла Александровна
Смерть
Неизвестно