Иван Пахомов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пахомий Аристархов
Мать: Евдокия Никонова
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Бракосочетание
Около 1821 ст.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Балашова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Балашова Мелания Исидорова
Исповедные ведомости 1856: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1727, стр. 991. Крестьянка помещика подпоручика Александра Николаевича Дурнова.
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Балашова Мелания Исидорова
Исповедные ведомости 1856: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1727, стр. 991. Крестьянин помещика подпоручика Александра Николаевича Дурнова.
Смерть
До 1856 ст.
Исповедные ведомости 1856: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1727, стр. 991. Числится как умерший.