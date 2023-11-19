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Иван Пахомов

Место рождения

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пахомий Аристархов

Мать: Евдокия Никонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Бракосочетание
Около 1821 ст.

Жена: Балашова Мелания Исидорова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Балашова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Балашова Мелания Исидорова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1856: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1727, стр. 991. Крестьянка помещика подпоручика Александра Николаевича Дурнова.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Балашов Кирик Иванович

Мать ребёнка: Балашова Мелания Исидорова

Исповедные ведомости 1856: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1727, стр. 991. Крестьянин помещика подпоручика Александра Николаевича Дурнова.
Смерть
До 1856 ст.
Исповедные ведомости 1856: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1727, стр. 991. Числится как умерший.

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