Корсун Иван / Иоанн / Ефимович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1892
Отец: Корсун Ефимий Иванович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.10.1918
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Корсун Анисия Петровна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 79 /, м/к-1915г../ зап.№ 40 /
Рождение ребёнка
11.10.1919
Сын: Корсун Иван / Иоанн / Иванович / Иоаннович /
Мать ребёнка: Корсун Анисия Петровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 85 /, м/к-1919г../ зап.№ 45 /
Бракосочетание
До 1919
Жена: Корсун Анисия Петровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно