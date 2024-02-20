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Корсун Иван / Иоанн / Ефимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Корсун Ефимий Иванович

Мать: Корсун Акелина Савельевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.10.1918

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Корсун Анисия Петровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 79 /, м/к-1915г../ зап.№ 40 /
Рождение ребёнка
11.10.1919

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Иванович / Иоаннович /

Мать ребёнка: Корсун Анисия Петровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 85 /, м/к-1919г../ зап.№ 45 /
Бракосочетание
До 1919

Жена: Корсун Анисия Петровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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