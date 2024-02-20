(Корсун) Анастасия Ивановна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения28.10.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 79 /, м/к-1915г../ зап.№ 40 /
Крещение
29.10.1918
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 40 /, ГАДО Ф 265-1-10 /лист № 79 /. ... Показать все
Смерть
Неизвестно