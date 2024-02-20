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(Корсун) Анастасия Ивановна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

28.10.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918

Отец: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович

Мать: Корсун Анисия Петровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 79 /, м/к-1915г../ зап.№ 40 /
Крещение
29.10.1918
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 40 /, ГАДО Ф 265-1-10 /лист № 79 /. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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