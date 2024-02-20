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Корсун Анисия Петровна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1892

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1918

Дочь: (Корсун) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 79 /, м/к-1915г../ зап.№ 40 /
Бракосочетание
До 1919

Муж: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович

Рождение ребёнка
11.10.1919

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Иванович / Иоаннович /

Отец ребёнка: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 85 /, м/к-1919г../ зап.№ 45 /

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