Корсун Анисия Петровна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1918
Дочь: (Корсун) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 79 /, м/к-1915г../ зап.№ 40 /
Бракосочетание
До 1919
Рождение ребёнка
11.10.1919
Сын: Корсун Иван / Иоанн / Иванович / Иоаннович /
Отец ребёнка: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 85 /, м/к-1919г../ зап.№ 45 /