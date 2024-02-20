Корсун Иван / Иоанн / Иванович / Иоаннович /
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения11.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1919
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 85 /, м/к-1919г../ зап.№ 45 /
Крещение
11.10.1919
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 45 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 85 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Зубенко Косьма Иванович и Шевченко Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно