Яковлев Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бостанжогло Мария Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1841
Дочь: Алексеева Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Яковлев Александра Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
1 гил. купец ( привез александрийский столб в Питер 1-й утонул на барже, владельцем каменоломни в финляндии и камнерезных мастерских)
Работа или профессия
Неизвестно
он привез александрийский столб в Питер 1-й утонул на барже, владельцем каменоломни в финляндии и камнерезных мастерских
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1848