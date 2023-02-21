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Яковлев Василий Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бостанжогло Мария Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1841

Дочь: Алексеева Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Яковлев Александра Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
1 гил. купец ( привез александрийский столб в Питер 1-й утонул на барже, владельцем каменоломни в финляндии и камнерезных мастерских)
Работа или профессия
Неизвестно
он привез александрийский столб в Питер 1-й утонул на барже, владельцем каменоломни в финляндии и камнерезных мастерских
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлев Александра Михайловна

Смерть
Около 1848
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