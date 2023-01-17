Яковлев (Бостанджогло) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1900
Дата смертиДо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1841
Дочь: Алексеева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Абрамович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
После 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1940