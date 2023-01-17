Яковлев (Бостанджогло) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев (Бостанджогло) Александра Михайловна

Яковлев (Бостанджогло) Александра Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1900

Дата смерти

До 1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1841

Дочь: Алексеева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Абрамович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
После 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий Абрамович

Смерть
До 1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close