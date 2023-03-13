Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Зорина Василиса
Отец ребёнка: Созонъ
Дмитриевское Сызчакъ тожъ, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1761
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Кулагина Агрофена Созонова
Отец ребёнка: Созонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Созонъ