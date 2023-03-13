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Созонъ

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Место рождения

Дмитриевское Сызчакъ тожъ, Симбирский уездъ

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Петръ Устимовъ

Мать: Прасковья Гаврилова

Дмитриевское Сызчакъ тожъ, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Зорина Василиса

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Дмитриевское Сызчакъ тожъ, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Авонасий

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Кулагина Агрофена Созонова

Мать ребёнка: Устинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Иванова

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