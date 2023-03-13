Созонъ
Место рожденияДмитриевское Сызчакъ тожъ, Симбирский уездъ
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Петръ Устимовъ
Мать: Прасковья Гаврилова
Дмитриевское Сызчакъ тожъ, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Зорина Василиса
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Дмитриевское Сызчакъ тожъ, Симбирский уездъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Авонасий
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Кулагина Агрофена Созонова
Мать ребёнка: Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Иванова