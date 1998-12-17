(Климова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1913
Дата смерти17.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1938
Сын: Филин Михаил
Отец ребёнка: Филин Никита
Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1940
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Филин Никита
Рождение ребёнка
26.08.1943
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филин Никита
Рождение ребёнка
31.10.1951
Сын: Филин Николай
Отец ребёнка: Филин Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филин Никита
Смерть
17.12.1998