(Климова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1913

Дата смерти

17.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1938

Сын: Филин Михаил

Отец ребёнка: Филин Никита

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1940

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Филин Никита

Рождение ребёнка
26.08.1943

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филин Никита

Рождение ребёнка
31.10.1951

Сын: Филин Николай

Отец ребёнка: Филин Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Никита

Смерть
17.12.1998
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