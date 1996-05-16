Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1940

Дата смерти

16.05.1996

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1940

Отец: Филин Никита

Мать: Мария

Рождение ребёнка
23.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Александр

Рождение ребёнка
01.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Александр

Смерть
16.05.1996
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