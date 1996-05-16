Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1940
Дата смерти16.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1940
Отец: Филин Никита
Мать: Мария
Рождение ребёнка
23.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Александр
Рождение ребёнка
01.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Александр
Смерть
16.05.1996