Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1943
Дата смерти15.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1943
Отец: Филин Никита
Мать: Мария
Рождение ребёнка
11.10.1962
Сын: Баранов Игорь
Отец ребёнка: Баранов Александр
Рождение ребёнка
07.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Александр
Смерть
15.10.1986