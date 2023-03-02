Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1943

Дата смерти

15.10.1986

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1943

Отец: Филин Никита

Мать: Мария

Рождение ребёнка
11.10.1962

Сын: Баранов Игорь

Отец ребёнка: Баранов Александр

Рождение ребёнка
07.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Александр

Смерть
15.10.1986
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