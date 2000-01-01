Данилова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова Татьяна

Данилова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

1840 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1840

Дочь: Шудегова Ефимия

Отец ребёнка: Данилов Андрей

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Андрей

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