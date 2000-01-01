Данилов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Андрей

Данилов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1840 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Платон

Мать: Данилова Матрона

Рождение ребёнка
18.01.1840

Дочь: Шудегова Ефимия

Мать ребёнка: Данилова Татьяна

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Татьяна

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