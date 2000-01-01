Данилов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Платон
Мать: Данилова Матрона
Рождение ребёнка
18.01.1840
Дочь: Шудегова Ефимия
Мать ребёнка: Данилова Татьяна
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Татьяна