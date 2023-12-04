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Гусельников Федор Иванович

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Место рождения

Гусельниково, Искитимский район

Дата рождения

22.03.1912

Дата смерти

01.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1912

Отец: Гусельников Иван Прокопьевич

Мать: Евдокия Михайловна

Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гусельников Иван

Мать ребёнка: Гусельникова Парасковья Васильевна

Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1937

Сын: Гусельников Георгий (Егор) Федорович

Мать ребёнка: Гусельникова Парасковья Васильевна

Военная служба
14.05.1941
Гусельниковский Рвк, Новосибирская Обл.
Рождение ребёнка
25.05.1941

Дочь: Новоселова Раиса

Мать ребёнка: Гусельникова Парасковья Васильевна

Гусельниково, Искитимский район
Работа или профессия
Неизвестно
Комбайнер II разряда
Смерть
01.12.1941
д. Каменка, Московская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила в д. Каменка
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