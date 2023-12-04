Гусельников Федор Иванович
Место рожденияГусельниково, Искитимский район
Дата рождения22.03.1912
Дата смерти01.12.1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1912
Отец: Гусельников Иван Прокопьевич
Мать: Евдокия Михайловна
Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1934
Сын: Гусельников Иван
Мать ребёнка: Гусельникова Парасковья Васильевна
Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гусельников Георгий (Егор) Федорович
Мать ребёнка: Гусельникова Парасковья Васильевна
Военная служба
14.05.1941
Гусельниковский Рвк, Новосибирская Обл.
Рождение ребёнка
25.05.1941
Дочь: Новоселова Раиса
Мать ребёнка: Гусельникова Парасковья Васильевна
Гусельниково, Искитимский район
Работа или профессия
Неизвестно
Комбайнер II разряда
Смерть
01.12.1941
д. Каменка, Московская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила в д. Каменка