Гусельникова (Гусельникова) Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельникова (Гусельникова) Парасковья Васильевна

Место рождения

Гусельниково, Искитимский район

Дата рождения

12.10.1914

Дата смерти

28.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1914

Отец: Гусельников Василий

Мать: Татьяна

Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гусельников Иван

Отец ребёнка: Гусельников Федор Иванович

Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1937

Сын: Гусельников Георгий (Егор) Федорович

Отец ребёнка: Гусельников Федор Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1941

Дочь: Новоселова Раиса

Отец ребёнка: Гусельников Федор Иванович

Гусельниково, Искитимский район
Смерть
28.08.1982
Искитим
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