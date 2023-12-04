Гусельникова (Гусельникова) Парасковья Васильевна
Место рожденияГусельниково, Искитимский район
Дата рождения12.10.1914
Дата смерти28.08.1982
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1914
Отец: Гусельников Василий
Мать: Татьяна
Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1934
Сын: Гусельников Иван
Отец ребёнка: Гусельников Федор Иванович
Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гусельников Георгий (Егор) Федорович
Отец ребёнка: Гусельников Федор Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1941
Дочь: Новоселова Раиса
Отец ребёнка: Гусельников Федор Иванович
Гусельниково, Искитимский район
Смерть
28.08.1982
Искитим