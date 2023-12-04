Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1914

Дочь: Гусельникова Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Гусельников Василий

Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1919

Сын: Иннокентий

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Иван

Отец ребёнка: Гусельников Василий

Смерть
Неизвестно
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