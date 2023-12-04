Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1914
Дочь: Гусельникова Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Гусельников Василий
Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1919
Сын: Иннокентий
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Иван
Отец ребёнка: Гусельников Василий
Смерть
Неизвестно