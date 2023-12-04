Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИннокентий

Иннокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: ?

Мать: Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close