Гусельников Иван
Место рожденияГусельниково, Искитимский район
Дата рождения1934
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Гусельниково, Искитимский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Развод
Неизвестно
Жена: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
2001
Искитим