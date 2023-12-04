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Гусельников Иван

Место рождения

Гусельниково, Искитимский район

Дата рождения

1934

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Гусельников Федор Иванович

Мать: Гусельникова Парасковья Васильевна

Гусельниково, Искитимский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Развод
Неизвестно

Жена: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
2001
Искитим
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