Гусельников Иван Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельников Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусельников Прокопий Елисеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1912

Сын: Гусельников Федор Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гусельников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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