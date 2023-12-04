Гусельников Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусельников Прокопий Елисеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1912
Сын: Гусельников Федор Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Гусельниково, Искитимский район
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гусельников Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно