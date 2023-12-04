Гусельников Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельников Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Гусельников Иван Прокопьевич

Мать: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Сергей

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
1993
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