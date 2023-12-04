Гусельников Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1993
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Гусельников Иван Прокопьевич
Мать: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Сергей
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
1993