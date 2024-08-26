Хлудова (Трикина) Антонина Ивановна
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения01.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1892
Отец: Трикин Иван Яковлевич
Мать: Трикина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хлудова) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Хлудов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хлудова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Хлудов Николай Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.03.1892
Восприемники: Василий Николаевич Куракин, Мария Яковлевна Трикина
Восприемник
31.07.1905
Любовь Алексеевна Грачёва
Восприемник
11.09.1905
Сергей Иванович Марков
Восприемник
10.04.1907
Александр Фёдорович Трикин
Восприемник
30.11.1908
Николай Иванович Марков
Восприемник
20.03.1909
Сергей Гаврилович Засыпкин
Бракосочетание
05.10.1909
Смерть
Неизвестно