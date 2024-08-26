Хлудов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлудов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хлудова) Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Хлудова (Трикина) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хлудова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Хлудова (Трикина) Антонина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.10.1909

Жена: Хлудова (Трикина) Антонина Ивановна

Восприемник
29.10.1909
Маргарита Фёдорова Трикина
Смерть
Неизвестно

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