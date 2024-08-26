Хлудов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хлудова) Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Хлудова (Трикина) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хлудова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Хлудова (Трикина) Антонина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.10.1909
Восприемник
29.10.1909
Маргарита Фёдорова Трикина
Смерть
Неизвестно