Трикина Дарья Ивановна
Место рожденияБронницкого уезда, Раменской волости д. Аксёново, Московская область
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.06.1878
Дочь: Чуркина (Трикина) Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
02.06.1884
Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: Хлудова (Трикина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно