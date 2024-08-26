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Трикина Дарья Ивановна

Место рождения

Бронницкого уезда, Раменской волости д. Аксёново, Московская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трикин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Трикин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
03.06.1878

Дочь: Чуркина (Трикина) Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
02.06.1884

Сын: Трикин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Трикин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: Хлудова (Трикина) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Трикин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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