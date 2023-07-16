Попова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжук Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Рыжук Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжук Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Рыжук Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжук Владимир
Рождение ребёнка
01.09.1959
Дочь: Лобода (Рыжук) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Рыжук Владимир
Рождение ребёнка
03.02.1967
Дочь: Макарова (Рыжук) Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Рыжук Владимир