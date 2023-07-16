Попова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжук Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Рыжук Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжук Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Рыжук Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжук Владимир

Рождение ребёнка
01.09.1959

Дочь: Лобода (Рыжук) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Рыжук Владимир

Ильинка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.02.1967

Дочь: Макарова (Рыжук) Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Рыжук Владимир

Ильинка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

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