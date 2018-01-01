село Розбишевка, село Розбишевка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Розбишевка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
585Розбышевка (Розбишенка), сел. вл. и казач.при р. Хороле.18525410171099Церковь православная 1. Фабрик 2. Заводов 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Сергеевская волость
131. Розбишевка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 399, жителей 2200, церковь православная, 4 питейных дома, 3 лавки, 43 ветр. млнц.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Сергеевская волость
5.0Разбишевка селоРазбишевское козаков и крестьян собственников5224964805980128212802562

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17887Розбишівкаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Розбишівська
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