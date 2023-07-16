Лобода (Рыжук) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.09.1959
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1959
Отец: Рыжук Владимир
Мать: Попова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобода Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобода Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобода Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобода Василий
Отец ребёнка: не указан