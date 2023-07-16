Лобода (Рыжук) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобода (Рыжук) Наталья Владимировна

Место рождения

Ильинка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

01.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1959

Отец: Рыжук Владимир

Мать: Попова Валентина

Ильинка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобода Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобода Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобода Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобода Василий

Отец ребёнка: не указан

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