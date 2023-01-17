Гребенев Гавриил Акимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1710 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710 ст.
Отец: Гребенев Аким Филиппович
Мать: - Татьяна Афонасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Сын: Гребенев Митрофан Гавриилович
Мать ребёнка: - София Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Гребенев Естефей Гавриилович
Мать ребёнка: - София Игнатьевна
Смерть
Неизвестно