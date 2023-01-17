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Гребенев Гавриил Акимович

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Место рождения

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1710 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1665 г.р.

Мать

Вычислено 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710 ст.

Отец: Гребенев Аким Филиппович

Мать: - Татьяна Афонасьевна

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Гребенев Митрофан Гавриилович

Мать ребёнка: - София Игнатьевна

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Гребенев Естефей Гавриилович

Мать ребёнка: - София Игнатьевна

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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