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Гребенев Аким Филиппович

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Место рождения

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1665 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1685 г.р.
Вычислено 1703 г.р.
Вычислено 1710 г.р.
Вычислено 1710 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.

Отец: Гребенев Филипп -

Мать: не указана

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.

Сын: Гребенев Иван Акимович

Мать ребёнка: - Татьяна Афонасьевна

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Сын: Гребенев Яков Акимович

Мать ребёнка: - Татьяна Афонасьевна

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Сын: Гребенев Кирилл Акимович

Мать ребёнка: - Татьяна Афонасьевна

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Сын: Гребенев Гавриил Акимович

Мать ребёнка: - Татьяна Афонасьевна

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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