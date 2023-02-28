Гребенев Аким Филиппович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: Гребенев Филипп -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Афонасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Афонасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Афонасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Сын: Гребенев Гавриил Акимович
Мать ребёнка: - Татьяна Афонасьевна
Смерть
Неизвестно