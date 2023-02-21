- Татьяна Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Татьяна Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1685 г.р.
Вычислено 1703 г.р.
Вычислено 1710 г.р.
Вычислено 1710 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670 ст.

Отец: - Афонасий -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.

Сын: Гребенев Иван Акимович

Отец ребёнка: Гребенев Аким Филиппович

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Сын: Гребенев Яков Акимович

Отец ребёнка: Гребенев Аким Филиппович

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Сын: Гребенев Кирилл Акимович

Отец ребёнка: Гребенев Аким Филиппович

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Сын: Гребенев Гавриил Акимович

Отец ребёнка: Гребенев Аким Филиппович

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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