- Татьяна Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670 ст.
Отец: - Афонасий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.
Отец ребёнка: Гребенев Аким Филиппович
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Отец ребёнка: Гребенев Аким Филиппович
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Отец ребёнка: Гребенев Аким Филиппович
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Сын: Гребенев Гавриил Акимович
Отец ребёнка: Гребенев Аким Филиппович
Смерть
Неизвестно