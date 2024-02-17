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Онуфриади Стелла Георгиевна

Место рождения

п. Гантади, Гагрский район, Абхазская АССР, Грузинская ССР

Дата рождения

20.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1962

Отец: Онуфриади Георгий Данилович

Мать: Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна

п. Гантади, Гагрский район, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
07.11.1985

Сын: Новосельцев Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Новосельцев Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1992

Дочь: Новосельцева Афина Георгиевна

Отец ребёнка: Новосельцев Георгий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосельцев Георгий Алексеевич

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