Онуфриади Стелла Георгиевна
Место рожденияп. Гантади, Гагрский район, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Дата рождения20.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1962
п. Гантади, Гагрский район, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
07.11.1985
Сын: Новосельцев Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Новосельцев Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.07.1992
Дочь: Новосельцева Афина Георгиевна
Отец ребёнка: Новосельцев Георгий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно