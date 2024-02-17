Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна

Место рождения

п. Лазаревское, Туапсинский район, Краснодарский край

Дата рождения

07.12.1924

Дата смерти

08.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924

Отец: Караяниди Савва Георгиевич

Мать: Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна

п. Лазаревское, Туапсинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Онуфриади Георгий Данилович

п. Ягодный, Магаданская область
Рождение ребёнка
18.04.1958

Сын: Онуфриади Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Онуфриади Георгий Данилович

п. Гантиади Абхазская АССР Грузинская ССР
Рождение ребёнка
20.09.1962

Дочь: Онуфриади Стелла Георгиевна

Отец ребёнка: Онуфриади Георгий Данилович

п. Гантади, Гагрский район, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Смерть
08.09.1987
п. (Цандрыпш) Гантиади, Республика Абхазия
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