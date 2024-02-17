Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна
Место рожденияп. Лазаревское, Туапсинский район, Краснодарский край
Дата рождения07.12.1924
Дата смерти08.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924
п. Лазаревское, Туапсинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Онуфриади Георгий Данилович
п. Ягодный, Магаданская область
Рождение ребёнка
18.04.1958
Сын: Онуфриади Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Онуфриади Георгий Данилович
п. Гантиади Абхазская АССР Грузинская ССР
Рождение ребёнка
20.09.1962
Дочь: Онуфриади Стелла Георгиевна
Отец ребёнка: Онуфриади Георгий Данилович
п. Гантади, Гагрский район, Абхазская АССР, Грузинская ССР
Смерть
08.09.1987
п. (Цандрыпш) Гантиади, Республика Абхазия