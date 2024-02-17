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Новосельцев Георгий Георгиевич
Новосельцев Георгий Георгиевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1985
Пол
Мужской
Отец
Новосельцев Георгий Алексеевич
1955 г.р.
Мать
Онуфриади Стелла Георгиевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1985
Отец:
Новосельцев Георгий Алексеевич
Мать:
Онуфриади Стелла Георгиевна
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